KKN - Il Napoli ha mollato Almendra, Bennacer, Veretout e De Paul: i dettagli

“Il Napoli ha mollato Almendra, non è più interessato al centrocampista del Boca. Il Napoli lo voleva prendere a gennaio quando c’era Allan in odore di Paris Saint Germain”. Lo ha detto Valter De Maggio intervenendo a radio Kiss Kiss Napoli. “Il Boca aveva bisogno di monetizzare, ma ha venduto alcuni calciatori e non aveva più bisogno di vendere. Il Napoli, contemporaneamente, ha trattenuto Allan e quindi l’affare è saltato”, ha detto ancora De Maggio.

Ma non solo. De Maggio ha rivelato anche che il Napoli ha mollato anche Bennacer, Veretout e De Paul, altri tre calciatori accostati al Napoli.