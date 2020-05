KKN - Il Napoli segue Everton, ma priorità restano i rinnovi

Everton Soares (24) resta effettivamente uno dei giocatori finiti in orbita Napoli, ma al momento non sembra essere la priorità. Ne ha parlato anche la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: "Everton, tutto vero. Il Napoli lo segue con attenzione, il giocatore piace ma non c'è nessun offerta. La priorità sono i rinnovi, fiducia per quello di Zielinski e meno per Milik che potrebbe finire alla Juventus".