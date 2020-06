KKN - Immobile, l'operazione non è impossibile. Ma Giuntoli è pazzo di un altro attaccante

Ci sarebbe ancora Ciro Immobile nella lista di obiettivi del Napoli per l'attacco. Il club partenopeo può sgravare il monte ingaggi con le cessioni di Kalidou Koulibaly, Allan e non solo e per questo potrebbe proporre uno stipendio congruo all'attaccante di Torre Annunziata, al quale farebbe piacere vestire la maglia azzurra. Tuttavia la wishlist è lunga e comprende anche Donyell Malen del PSV, che ha stregato il direttore sportivo Giuntoli. A riportare il tutto è Radio Kiss Kiss Napoli.