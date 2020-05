KKN - Immobile resterà alla Lazio: solo in futuro gli piacerebbe andare al Napoli

Ciro Immobile al Napoli? No, malgrado all'attaccante di Torre Annunziata piacerebbe vestirsi d'azzurro un giorno. Ma non adesso, perché alla Lazio sta vivendo gli anni migliori della sua carriera ed è al centro del progetto. La sua famiglia, inoltre, sta molto bene a Roma. Propio come il giocatore stesso, la cui intenzione è quella di restare in biancoceleste. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.