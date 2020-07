KKN - Incontro ADL-Ramadani, trovata intesa per il rinnovo di Maksimovic: i dettagli

Ieri è andato in scena un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Proprio sul serbo, come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, è stato trovato l'accordo per il prolungamento contrattuale col Napoli. Nei prossimi giorni, l'accordo verrà ufficializzato