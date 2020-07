KKN - Malcuit ed Allan sul piede di partenza, il Napoli ha già individuato i sostituti

Il mercato continua a scaldarsi in casa Napoli, con diversi nomi accostati al club azzurro ma anche con il futuro di alcuni dei giocatori in rosa tutto da definire. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha posto l'attenzione su Malcuit ed Allan: Roma e Samp sembra siano sulle tracce del terzino, e se dovesse andare via il prescelto sarebbe Faraoni. Per l'ipotetico addio di Allan, il sostituito potrebbe essere Veretout.