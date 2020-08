KKN - Meret-Ospina, nodo da sciogliere: non ci sarà alternanza il prossimo anno

La situazione dei portieri in casa Napoli resta tutta da sciogliere, con Meret ed Ospina che restano i protagonisti di una diatriba che sta coinvolgendo in queste ore anche i tifosi: sono tanti, infatti, i supporters azzurro che si stanno scagliando a favore dell'ex estremo difensore della Spal, indicato da molti come il vero titolare della squadra.

Come riportato oggi da Radio Kiss Kiss Napoli, quella dei portieri sarà una situazione da chiarire proprio nei prossimi giorni: resta molto difficile, infatti, che anche il prossimo anno si possa assistere ad un'alternanza tra Meret ed Ospina come accaduto negli ultimi mesi sotto la gestione di Rino Gattuso.