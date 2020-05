KKN - Milik, il rinnovo si allontana: troverà una nuova squadra, individuato possibile sostituto

Sono in crescita le quotazioni del giovane talento del Lille Victor Osimhen per l'attacco del Napoli. Il giocatore, seguito da settimane dalle migliori squadre europee, potrebbe essere acquistato dagli azzurri per sostituire Milik che invece sembra intenzionato a non rinnovare e a trovare una nuova squadra in vista del prossimo campionato. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.