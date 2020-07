KKN - Napoli a caccia dell'esterno: Boga è il pallino di Giuntoli

E' Jeremie Boga il primo obiettivo del Napoli per la fascia d'attacco. Dal momento che a fine stagione dovrebbe andar via per fine contratto José Maria Callejon, il club azzurro è alla ricerca di una pedina in quella zona di campo e l'esterno del Sassuolo è considerata la prima scelta, in quanto vero e proprio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.