KKN - Napoli interessato a Ferran Torres, l'agente non ha smentito

Ferran Torres (20) è uno dei nomi nuovi per il calciomercato del Napoli. Il club di De Laurentiis, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe molto interessato al giovane attaccante del Valencia, e proprio per questo la redazione della radio ufficiale ha contattato l'angete del giocatore che - come raccontato in diretta - non si è sbottonato sul possibile interesse degli azzurri: "Mi ha fatto capire come non intende sbottonarsi su questa trattativa, non ha voluto parlare, però quando non c'è nulla sotto una trattativa allora le parti tendono a smentire. Dal procuratore non arrivano notizie".