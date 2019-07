KKN - Nella lista del Napoli anche Pulgar, al momento nessun contatto col Bologna

Il Napoli continua a lavorare per il mercato in entrata. Non solo Manolas o James Rodriguez, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani anche per un nuovo centrocampista, come rivelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Pulgar potrebbe finire in orbita Napoli, al momento non ci sono stati contatti con il club felsineo ma a breve potrebbero esserci contatti con l'agente".