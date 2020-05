KKN - Orsolini-Napoli, per parametri è un profilo che interessa: il Bologna spara alto

Riccardo Orsolini è uno dei calciatori seguiti dal Napoli per la prossima stagione. La società azzurra avrebbe messo nel mirino il calciatore del Bologna, la redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che per caratteristiche e per carta d'identità il profilo del calciatore felsineo rientra nei parametri, ma il Bologna chiede un prezzo fuori portata e inoltre il Napoli, per ora, è coperto in quella zona di campo.