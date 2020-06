KKN - Osimhen, ancora nessun accordo col Napoli: chiarimenti sull'arrivo in Italia

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, chiarendo le ultime riguardo Victor Osimhen in orbita Napoli: "In un primo momento si era diffusa la voce di un arrivo a Napoli: con ogni probabilità sbarcherà a breve a Roma il procuratore di Osimhen, sembrerebbe che a Roma sia in arrivo anche il calciatore insieme al procuratore. C'è una trattativa, lo confermiamo, tra il Napoli ed il Lille. Al momento, in attesa che arrivi il procuratore ed al 95% dovrebbe anche il calciatore, il Napoli non ha l'accordo con il Lille ed il calciatore. In serata, o nei prossimi due giorni, il calciatore potrebbe venire a Napoli a visionare degli appartamenti. Se stasera Osimhen ed il procuratore dovessero sbarcare in città vorrebbe dire che si è andati avanti nella trattativa. Al momento, lo ribadisco, il Napoli non ha accordo con il Lille ed il calciatore, ma è evidente che se procuratore e calciatore stanno andando a Roma, il Napoli potrebbe perfezionare il primo tassello".