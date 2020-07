KKN - Osimhen, feeling immediato con ADL e città: entro domenica può arrivare l'ok

Il principale candidato ad essere il primo colpo dell'estate del Napoli è Victor Osimhen, attaccante rivelazione della stagione in Ligue 1 con il Lille. Le ultime sulla trattativa vengono raccontate da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ieri Osimhen si è trattenuto circa quattro ore con De Laurentiis, poi è tornato a Napoli. Con il presidente un feeling immediato: i due si sono raccontati, in inglese, e l'attaccante è impazzito per la gastronomia, in particolar modo per la 'Genovese'.

Non solo. Osimhen è incantato dalla città e tra sabato e domenica potrebbe arrivare l'ok definitivo all'operazione. Il Napoli per ora ha sbaragliato la concorrenza, il ragazzo si sta convincendo grazie anche ad una proposta di ingaggio da top. A Osimhen è piaciuta molto Napoli e la gente di Napoli, per cui le sensaziono sono positive".