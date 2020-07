KKN - Osimhen, l'affare è in salita: ecco chi è la principale alternativa al nigeriano

Sono ore decisive per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Victor Osimhen. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha affermato che l'affare si è complicato parecchio. L'agente sta prendendo tempo in una sorta di standby. Il Napoli e il Lille spingono per chiudere l'affare dati gli ottimi rapporti tra i presidenti, c'è da aspettare ancora qualche giorno. La principale alternativa all'attaccante nigeriano potrebbe essere rappresentata da Luka Jovic