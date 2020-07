KKN - Osimhen, Napoli ottimista: in settimana nuovo colloquio, le ultime

Su Victor Osimhen resta alta l'attenzione in casa Napoli, con l'attaccante nigeriano protagonista di un turbinio di indiscrezioni che rendono sempre meno chiara la situazione. Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, in casa azzurra al momento vige un cauto ottimismo: in settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti anche se, va detto, il club valuta anche diverse alternative (Jovic del Real Madrid) e non aspetterà ancora a lungo.