KKN - Osimhen, possibili visite mediche già questa settimana: serve intesa con nuovo agente

Sono ore frenetiche per l'affare Victor Osimhen. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla trattativa affermando che c'è bisogno di trovare l'accordo con il nuovo procuratore. Il Napoli aveva tuti gli ok, ma per volontà del calciatore, c'è un nuovo agente con cui trovare un nuovo accordo. Qualora si trovasse si potrebbe già provvedere alle visite mediche di Osimhen questa settimana.