KKN - Rinnovo Gattuso, strada in discesa: volontà reciproca di proseguire insieme

Per Rino Gattuso strada in discesa per quel che concerne il rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la volontà reciproca dell'allenatore calabrese e del Napoli sarebbe quella di proseguire il rapporto insieme. Per il prolungamento, dunque, non ci sarà nessun ostacolo, anche se non è fissato alcun incontro esclusivamente per questo tema a stretto giro di posta.