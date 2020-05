KKN - Ripartenza Serie A, tanti calciatori ancora dubbiosi a causa del protocollo

In questi minuti è previsto l'incontro decisivo per il futuro del campionato di Serie A, intanto Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che anche diversi calciatori conservano delle perplessità circa una ripartenza. Il motivo? L'attuale protocollo per le partite, che prevede quarantena di 14 giorni, e quindi un possibile nuovo stop, nel caso in cui venga trovato un nuovo positivo tra i gruppi-squadra delle 20 di Serie A.