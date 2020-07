KKN - "Sappi che Napoli è la scelta migliore per la carriera!", così l'entourage mette pressione a Osimhen

"Sappi che Napoli è la scelta migliore per la tua carriera". E' con questa frase che l'entourage di Victor Osimhen starebbe provando a convincere l'attaccante del Lille a pronunciare il 'sì' definitivo alla proposta del Napoli. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui manca ancora la fumata bianca perché il bomber nigeriano avrebbe chiesto ancora un po' di tempo per decidere. Tuttavia, la pressione dei membri del suo intorno potrebbero spingerlo ad accettare una volta per tutte la corte serrata del club azzurro.