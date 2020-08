KKN - Tre azzurri in uscita: oggi ADL ha svelato i prezzi di Koulibaly, Allan e Milik

Nell'incontro di oggi tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si è discusso di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, per quanto concerne le cessioni ci sono tre azzurri in lista: Kalidou Koulibaly, Allan e Arkadiusz Milik. La radio ufficiale fa sapere che è stato fissato il prezzo, concordato in società: 100 milioni per il difensore centrale, 40 milioni per il centrocampista brasiliano e 35 milioni per il bomber ex Ajax.