KKN - Vlasic nome nuovo per il centrocampo, indicato come sostituto di Allan

Il Napoli guarda al mercato in entrata ed ovviamente anche quello in uscita, con diversi nomi che stanno emergendo anche in queste ore per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. L'ultimo di questi, come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, è quello di Nikola Vlašić (22), centrocampista croato del Cska Mosca che andrebbe a sostituire Allan in partenza. Resta fredda, al momento, la situazione di Kalidou Koulibaly, vista l'assenza di proposte concrete arrivate al Napoli.