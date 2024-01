Koné pallino di Giuntoli e Micheli: il Borussia spara alto e preferirebbe cederlo in estate

Manu Kouadio Koné, classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, è sul taccuino del Napoli per il centrocampo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Manu Kouadio Koné, classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, è sul taccuino del Napoli per il centrocampo. A confermarlo anche l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha fatto il punto della situazione: “Che a Juventus e Napoli piaccia Manu Konè del Gladbach non è un mistero: è pallino di Giuntoli e Micheli da quando lavoravano insieme. Non mancano gli interessamenti delle big straniere (Liverpool e Atletico). Borussia tiene alto il prezzo e preferirebbe venderlo in estate”.