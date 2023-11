Koopmeiners, in estate il Napoli ci ha provato in tutti i modi: 'no' dell'Atalanta ad una maxi-offerta

In estate il Napoli ha provato in tutti i modi ad acquistare Teun Koopmeiners.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate il Napoli ha provato in tutti i modi ad acquistare Teun Koopmeiners. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com, che scrive: “Come Gabri Veiga, più dello spagnolo, il centrocampista olandese classe '98 è stato lo scorso agosto obiettivo di mercato del club partenopeo che s'è spinto fino a 47 milioni di euro per provare a strapparlo all'Atalanta. Nulla di fatto.

La Dea, che nel frattempo aveva ceduto Hojlund al Manchester United per 60 milioni di euro più 10 di bonus, voleva per l'ex stella dell'AZ Alkmaar quasi la stessa cifra: 55-60 milioni di euro.

Era fine agosto, l'Atalanta ha vacillato ma non ha ceduto. E il Napoli non ha rilanciato anche perché, nel frattempo, Zielinski aveva detto no all'Al-Ahly. E De Laurentiis ha quindi deciso di investire in un altro ruolo, di acquistare quel Lindstrom che con Garcia è stato una comparsa e adesso con Mazzarri in panchina può solo migliorare il suo rendimento”.