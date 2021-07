Koopmeiners, l'Atalanta ora è lontana: intreccio Roma-Arsenal se salta Xhaka

La trattativa con l'Atalanta è in fase di stallo, Teun Koopmeiners è un po' più lontano. E sul centrocampista dell'AZ Alkmaar ora c'è anche la Roma, nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare a Granit Xhaka. Un'alternativa, insomma, in un intreccio che riguarda anche l'Arsenal. I Gunners stessi, infatti, sarebbero interessati al mediano olandese per rimpiazzare l'eventuale partenza dello svizzero. Su Koopmeiners, oltre a Roma e Arsenal, c'è anche il Rennes. A riportarlo è De Telegraaf.