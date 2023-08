Koopmeiners mette pressione all'Atalanta: vuole giocare la Champions col Napoli

Il Napoli sembra aver individuato l'obiettivo numero per il centrocampo.

Il Napoli sembra aver individuato l'obiettivo numero per il centrocampo. Il club di De Laurentiis vuole ingaggiare Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, nonostante il club bergamasco lo abbia dichiarato incedibile. L'olandese preme per partire, vuole giocare in Champions League. A riferirlo su Twitter è l'esperto di mercato italiano Matteo Moretto per la testata spagnola Relevo.