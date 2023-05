Koopmeiners pallino storico del Napoli: possibile doppio colpo con l'Atalanta

Il Napoli a centrocampo oltre a Frattesi guarda a Teun Koopmeiners, 25 anni di talento, ordine e lanci con il compasso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli a centrocampo oltre a Frattesi guarda a Teun Koopmeiners, 25 anni di talento, ordine e lanci con il compasso: l’olandese dell’Atalanta, come riferisce il Corriere dello Sport, è un pallino esattamente come il compagno Scalvini, jolly della difesa in lista per il dopo-Kim.