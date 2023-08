Koopmeiners risolverebbe quattro problemi e il Napoli lo sa

Pressing del Napoli Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Il centrocampista olandese di anni 25 risolverebbe in un solo colpo quattro problemi

Pressing del Napoli Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Il centrocampista olandese di anni 25 risolverebbe in un solo colpo quattro problemi per il Napoli: è un rigorista, sa calciare bene le punizioni, segna da fuori area col suo tiro e il suo eventuale arrivo sarebbe anche utile per rimpiazzare Anguissa quando andrà a disputare la Coppa d'Africa. Per tutti questi motivi si tratterebbe nel caso di un ottimo acquisto che il Napoli sta cercando di pianificare con la Dea. Ma non sarà facile.