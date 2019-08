Koulibaly blindato dopo la corte di 3 top club europei: dal 1 luglio ha l'ingaggio più alto della rosa

Trattenere Kalidou Koulibaly è una missione che il Napoli ha perseguito nel corso degli anni. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la svolta sostanziale è di circa dodici mesi fa. Alla porta bussa il Manchester United, Josè Mourinho vuole un forte difensore centrale, al Napoli arriva una proposta di 106 milioni di euro, al giocatore un ingaggio di 8 milioni a stagione. Il Napoli dice no, Koulibaly fa parte degli “intoccabili” di Ancelotti e rinnova il suo contratto fino al 2023, Kalidou dal 1 luglio scorso è diventato il più pagato dell’organico, con i bonus tocca quota 7 milioni di euro ad annata. Lo United non ha mollato, ha intensificato il pressing anche quest’estate prima di virare su Maguire del Leicester costato 93 milioni di euro. In passato hanno chiesto informazioni su Koulibaly anche Liverpool e Psg ma la risposta è stata sempre la stessa.