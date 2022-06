Koulibaly complicato per la Juventus: i bianconeri puntano due alternative

La Juventus guarda alla Fiorentina per le alternative a Kalidou Koulibaly. Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus guarda alla Fiorentina per le alternative a Kalidou Koulibaly. Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe sempre d’attualità la pista che porterebbe a Nikola Milenkovic, il cui costo potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. Attenzione però anche a Igor che potrebbe finire nel mirino dei bianconeri come possibilità per il pacchetto arretrato.