Koulibaly e Fabian al miglior offerente? Gazzetta: "Hanno detto di voler fare nuove esperienze"

NAPOLI CITTA' DE LUCA AVVERTE: "SENTO CHE LA CAMPANIA RISCHIA LA ZONA ARANCIONE!" Con queste parole Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha allertato l'opinione pubblica circa un possibile cambio di colore. Con queste parole Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha allertato l'opinione pubblica circa un possibile cambio di colore. GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI IN SCIOLTEZZA: POKER ALL'ENTELLA, TRIPLETTA DI CIOFFI Il Napoli Primavera ha battuto l'Entella per 4-0 nella 19esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Arena di Cercola. Gli azzurrini passano dopo un quarto d'ora. Cioffi si inserisce in area e viene messo giù da un difensore. Rigore. Lo tira... Il Napoli Primavera ha battuto l'Entella per 4-0 nella 19esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Arena di Cercola. Gli azzurrini passano dopo un quarto d'ora. Cioffi si inserisce in area e viene messo giù da un difensore. Rigore. Lo tira...