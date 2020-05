Koulibaly, il Liverpool è in pole: Klopp sogna la coppia da urlo con van Dijk

Secondo vari media francesi, il Liverpool sarebbe in pole position nella corsa a Kalidou Koulibaly. Il difensore dovrebbe essere in uscita dal Napoli in estate ed i Reds sarebbe piombato in prima fila per creare una coppia da sogno con Van Dijk. La richiesta di Aurelio De Laurentiis resta alta, ma al Liverpool di certo non mancano i soldi.