Koulibaly, il Napoli teme uno sgarbo dal Man City: c'è il PSG e può rifarsi avanti un'altra inglese

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Stando a quanto raccontato da Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport "quando mancano 11 giorni alla chiusura del mercato, nel Napoli comincia a circolare la speranza che i grandi club non abbiano la liquidità per arrivare al K2". Certo, non Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe fare cassa, ma Rino Gattuso avrebbe piacere a tenersi il giocatore.

Il quotidiano piemontese, tramite la penna del noto collega, prosegue così: "Il Manchester City sarebbe nelle condizioni di spendere i 75 milioni chiesti dal patron partenopeo, però manda in avanscoperta l’agente Ramadani, senza mai inoltrare l’offerta sostanziale. Il Napoli teme che i cityzens vogliano vendicarsi dello sgarbo ricevuto con Jorginho. Si è fatto avanti il Psg con il dg Leonardo che ha chiamato Giuntoli con una proposta che il ds ha dovuto restituire al mittente: prestito oneroso da 10 milioni, con riscatto il prossimo anno da 52 milioni e 10 di bonus. Troppo poco. Magari si farà avanti il Liverpool, in cerca di un profilo che possa fare il paio con Van Dijk, altrimenti Koulibaly resterà con il Napoli che vanta ancora un contratto fino al 2023".