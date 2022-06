Koulibaly il preferito di Juve e Allegri, ma l'affare è complicato: dipende da Demiral

Alla Continassa tengono le antenne dritte e aspettano, con le alternative che comunque non mancano.

La Juventus fra i propri ragionamenti di mercato continua a studiare la situazione legata al difensore che dovrà andare ad aggiungersi alla coppia titolare Bonucci e De Ligt. Il preferito della società bianconera e di Massimiliano Allegri è Kalidou Koulibaly, centrale che ha il contratto in scadenza col Napoli nel 2023 e che per il momento non sembra voler rinnovare con gli azzurri.

Le alternative

Alla Continassa tengono le antenne dritte e aspettano, con le alternative che comunque non mancano: da Gabriel Magalhaes dell'Arsenal alla coppia della Fiorentina Milenkovic e Igor, anche se molto in tal senso dipenderà dal futuro di Merih Demiral, giocatore il cui riscatto da parte dell'Atalanta non è affatto scontato. Lo riporta Tuttosport.