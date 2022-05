Koulibaly-Juve? Bargiggia: “Non vuole lasciare Napoli e budget dei bianconeri non è ampio”

A “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live, è intervenuto l'esperto di calciomercato Paolo Bargiggia

TuttoNapoli.net

A “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live, è intervenuto l'esperto di calciomercato Paolo Bargiggia: “Koulibaly-Juventus non mi risulta, il budget della Juventus non è così ampio e non c’è la volontà del ragazzo di lasciare Napoli. Dal punto di vista arbitrale è stato davvero una annata difficile molto complicata da interpretare. Gli episodi di La Spezia sono davvero solo una brutta pagina della giornata. Nella piazza azzurra c’è tanta incredulità con anche delle dichiarazioni contrastanti tra un deluso Mertens e un contento Spalletti per la Champions, Giuntoli il grande uomo in più della società azzurra che con poco ha tirato dei colpi importanti per la squadra azzurra a cui spesso è mancata una figura rilevante in società”.