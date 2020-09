Koulibaly, l'avvocato: "Se ADL non sarà accontentato allora resterà, ne sarei contento"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fulvio Marrucco, agente ed avvocato tra gli altri di Koulibaly: "Nessuno conosce il prezzo di Kalidou, sicuramente in generale c'è stato nel post-Covid una diminuzione dei prezzi. E' una trattativa che è in piedi, ma il mercato è qualcosa di dinamico, quello che è sicuro la sera la mattina seguente può cambiare. Se De Laurentiis otterrà un determinato prezzo allora sarà ceduto, in caso contrario il calciatore resterà a Napoli. Da amico del calciatore e tifoso del Napoli ne sarei contento. Credo che nell'ultimo anno siano successe cose impensabili e improbabili, prima il Covid e poi e la non qualificazione in Champions del Napoli. Questo ha portato un ridimensionamento del progetto azzurro, ora serve una ripartenza futura e la ricostruzione di un nuovo gruppo. Dopo la partenza di Allan e Callejon bisognerà formare un gruppo capace almeno il ritorno in Champions. Senza questa competizione manca una vetrina importante importante per la mettere in mostra i calciatori e fare plusvalenze.

Nel post-Covid abbiamo visto un Maksimovic che se non è stato il migliore giocatore del Napoli poco ci manca. Il serbo è stato autore di due prestazioni importantissime contro Inter e Juve in Coppa Italia, fondamentali per la conquista del trofeo. Il rinnovo che ancora non è arrivato è incomprensibile.

Under? Non sono a conoscenza della trattativa, ma è legata molto alla cessione di Dzeko. Portare i calciatori ad un anno dalla scadenza, così come Milik, ti comporta grandi rischi. Il Napoli è in una situazione di difficoltà col polacco, è costretto a cederlo prima della scadenza del suo contratto. Bisogna riparare a questa situazione".