Koulibaly, l'ex agente: "Aveva offerte ogni anno, ma non ha mai voluto lasciare Napoli!"

Agli albori dell'affare che ha portato Kalidou Koulibaly al Napoli. Bruno Satin, ex agente del difensore azzurro, ha raccontato la trattativa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo ad individuarlo fu Maurizio Michele che lo segnalò al Napoli. Io, essendo amico di Benitez, lo proposi all'allenatore e lui espresse un parere positivo. Fu Bigon poi a portare avanti la trattativa con il Genk e alla fine lo prese per 7-8 milioni di euro".

AMORE AL NAPOLI

"Koulibaly non ha mai puntato i piedi per andare via da Napoli - prosegue l'ex procuratore di Kalidou - nonostante ricevesse offerte ogni anno. Altrove avrebbe potuto guadagnare decisamente di più. Sapeva che De Laurentiis è un tipo tosto e non lo avrebbe lasciato andare così facilmente".