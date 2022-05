Koulibaly, l'ex agente: "Non ha mai voluto andare contro il club, perciò è rimasto così tanto"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Qualche sondaggio della Juventus, anche di più, c'è stato anche quando ero io il suo procuratore. Ma De Laurentiis non voleva lasciarlo andare via quindi l'operazione è sfumata, non ha avuto futuro. Ma Kalidou non ha mai voluto andare in contrasto con la società, ecco perché è rimasto tutti questi anni.

De Laurentiis ha sempre rifiutato cifre importanti per lui, è complicato trattare con lui. Nel 2016 furono rifiutati circa 30 milioni dal Barcellona, che ci provò su suggerimento di Reina che fece nascere il contatto. Ogni anno ci sono state offerte, ma sempre sono state rifiutate dal presidente".