Koulibaly, nessuna trattativa concreta: Ramadani in Italia per capire il prezzo di ADL

Giornata napoletana per Fali Ramadani. Nei giorni scorsi il procuratore si è recato in città per incontrare i suoi assisti Koulibaly, Maksimovic e Demme. I tre giocatori azzurri, si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, hanno innanzitutto ribadito il concetto che tutto il gruppo è unito verso la conquista di un piazzamento Champions insieme al tecnico Gennaro Gattuso.

SUI DIFENSORI - Poi, per quanto riguarda i due difensori, il discorso si è spostato sul futuro. Per quanto riguarda il calciatore serbo, si legge, ci sarebbero delle offerte in Premier League anche se lui preferirebbe rimanere in Italia e in questo senso la società più avanti sarebbe la Lazio con cui ci sarebbe un accordo di massima. Per quanto riguarda il senegalese invece bisognerà capire quale sarà la valutazione del presidente De Laurentiis visto che al momento non ci sarebbero trattative concrete.