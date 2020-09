Koulibaly resta in attesa: l'agente lavora per il rilancio del City a 75mln

Kalidou Koulibaly resta in attesa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il suo agente Fali Ramadani sta lavorando ai fianchi del Manchester City per portare l'offerta ad ADL in prossimità dei 75mln di euro mentre il PSG per ora ha altre vicende di cui occuparsi. In attesa resta anche Sokratis, in uscita dall'Arsenal.