Koulibaly saluta l’Europa: l’ex Napoli alle firme con i sauditi dell'Al Hilal

Un altro big del calcio europeo è pronto a volare in Arabia Saudita, con buona pace dell'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro big del calcio europeo è pronto a volare in Arabia Saudita, con buona pace dell'Inter. Kalidou Koulibaly, racconta Sky Sport, dopo essere stato più che un'idea per i nerazzurri alla ricerca del dopo Skriniar, ha sciolto le riserve e nelle prossime ore firmerà il proprio contratto triennale con l'Al Hilal. L'ex Napoli quindi lascia il Chelsea dopo una sola, tormentata, stagione per scegliere i milioni in arrivo dall'Arabia Saudita.