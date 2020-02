Koulibaly sarà ceduto: lo aveva già svelato ADL

Non sorprendono le voci che si rincorrono sul futuro di Kalidou Koulibaly. Sarà lui, forse non l'unico, il grande sacrificato della prossima estate. Andrà via per una grossa cifra. Lo aveva in qualche modo annunciato, ad ottobre, proprio De Laurentiis: "Sono affezionato a lui, ho rifiutato 105 milioni, ma prima o poi sarò costretto a venderlo". Secondo il presidente del Napoli, in una delle ultime intervista prima del caos, tutto sarebbe dipeso dalle possibili offerte che certamente arriveranno: il Psg è interessato al senegalese, ma non è l'unico club disposto a fare follie. Tanti altri sono alla porta, soprattutto ora che il prezzo è calato. Napoli sentirà la sua mancanza ma s'è già accorto, con le ultime assenze e i ripetuti errori di quest'anno, che certi calciatori è meglio cederli al momento giusto piuttosto che blindarli nonostante l'esigenza, anche storica, di rinnovarsi. Vale per entrambi.