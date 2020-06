Koulibaly si allontana dal Psg? Il ds Leonardo: "Stop a spese folli, abbiamo perdite di 200 mln"

Ai microfoni de Le Parisen il ds del PSG Leonardo è tornato sull'argomento mercato prevedendo che sarà inevitabilmente più povero: "Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni, e non troppo costose. Per la crisi legata al Coronavirus abbiamo perdite da 200 milioni. Con piccoli ritocchi, a dispetto delle partenze, il livello del nostro organico resterà competitivo. Sostituire giocatori come Thiago Silva o Cavani non sarà facile, ripartiremo da un anno di transizione. Mbappé? E' il futuro del PSG. Non credo ci saranno trasferimenti da 100 milioni. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi".