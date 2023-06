Koulibaly torna in Serie A? Chelsea pronto ad offrirlo all'Inter per avere Onana

Continua il pressing del Chelsea per Andre Onana, portiere finalista di Champions League con l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il pressing del Chelsea per Andre Onana, portiere finalista di Champions League con l'Inter. Non solo Romelu Lukaku: secondo il Sun i Blues sarebbero disposti ad utilizzare anche il difensore 31enne Kalidou Koulibaly, ex Napoli, come contropartita per arrivare all'estremo difensore di nazionalità camerunense, che dopo la finale ha detto di voler rimanere in nerazzurro ma sul quale si stanno muovendo i grossi calibri del mercato.