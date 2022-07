Koulibaly, tutto fatto col Chelsea: oggi va a Londra per le visite mediche

Ormai non ci sono più dubbi, Kalidou Koulibaly sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Accordo totale coi Blues che hanno bruciato la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai non ci sono più dubbi, Kalidou Koulibaly sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Accordo totale coi Blues che hanno bruciato la Juventus ma anche il Barcellona. Come riferito da Calciomercato.it, il difensore oggi volerà a Londra dove è atteso per visite mediche e firma su un contratto da circa 10 milioni di sterline a stagione.