Koulibaly via? Già individuato il sostituto: avviati contatti con l'entourage

Cosa ne sarà del futuro di Kalidou Koulibaly? Il difensore sembrava prossimo alla partenza, dovesse realmente accadere il Napoli non si farà trovare impreparato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nell'agenda del ds Giuntoli Robin Koch, 23 anni, centrale del Friburgo, è uno dei profili più interessanti. Ci sono stati contatti con l’intermediario che lo rappresenta per l’Italia. Maksimovic, invece, rinnoverà non appena si concluderà l'emergenza.