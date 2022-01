Kulusevski e Bentancur possono (quasi) ripagare Vlahovic: accordo Juve-Tottenham, i dettagli

Durante la notte si sono ulteriormente intensificati i contatti tra Juventus e Tottenham per Dejan Kulusevski e l'affare adesso è in chiusura. Come raccolto da TMW, l'esterno offensivo svedese firmerà domani col club londinese, dopo il suo sbarco in città e le visite mediche. Affare da 35 milioni di euro, 5 per il prestito e 30 per il diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni più ulteriori 5 milioni di euro di bonus. Dovesse davvero incassare 35-40 milioni, la Juventus si sarebbe già ripagata mezzo Vlahovic.

Dall'attacco al centrocampo.

Non solo Kulusevski. Tottenham e Juventus hanno raggiunto l'accordo anche per il trasferimento a Londra di Rodrigo Bentancur sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro: in questo caso, però, gli spurs prima di chiudere vogliono definire la cessione di Ndombele o Lo Celso gli indiziati. A riportarlo è sempre Tuttomercatoweb.com.