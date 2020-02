Kumbulla, con il Napoli nulla di fatto: l'Inter prova a battere la concorrenza italiana e tedesca

Il piano di Marotta per arrivare a Marash Kumbulla è spiegato nel dettaglio dal Corriere dello Sport quest'oggi: già incontrato l'agente del giocatore, Gianni Vitali, in occasione del trasferimento a Verona di Dimarco, oltre a numerosi "visioni" dal vivo del talento mostrato dal 20enne difensore albanese. Le chiacchiere col Napoli sembrano finite in un nulla di fatto, ma sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Lazio. Le maggiori insidie arrivano però dalla Germania: Lipsia, Bayern e Borussia Dortmund hanno mandato più di una volta a seguirlo al Bentegodi.