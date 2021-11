Kumbulla flop verso Udine: il Napoli ha fatto la scelta giusta puntando su Rrahmani

Con l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma Marash Kumbulla ha visto ridursi in maniera decisa il proprio spazio in campo, tanto che l'ex Hellas Verona potrebbe lasciare la Capitale già nel mercato di gennaio. Sul centrale albanese, pagato 25 milioni di euro all'Hellas Verona solo pochi mesi fa, c'è già un club di Serie A pronto ad approfittarne. Si tratta dell'Udinese che spera di trovare un accordo sulla base del prestito. A riportare la notizia è TuttoUdinese. Col senno di poi, bene fece il Napoli a mollarlo - di fronte anche ad una numerosa concorrenza, va detto - per puntare su Rrahmani.