Kvara, l'intermediario e scopritore: "Merita tutto e darà il meglio anche col nuovo tecnico"

L'ex difensore e Campione del Mondo nel 2006 è intervenuto ai microfoni di Sportitalia.

TuttoNapoli.net

Anche Cristian Zaccardo fa parte di quella Serie A da nostalgia, come vogliono ricordare i ragazzi di "Operazione Nostalgia" che hanno organizzato un evento benefico a Ferrara con tantissimi protagonisti del nostro campionato nel momento del proprio massimo splendore. L'ex difensore e Campione del Mondo nel 2006 è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni:

"Sei uno da Operazione Nostalgia?

Mi sento ancora un giocatore a dir la verità (ride, ndr). Gli anni però passano e sono contento di essere qua e domani sfidare tanti amici. Questi momenti mi mancano, ma domani sarà una grande giornata di gioia con tanta nostalgia e amarcord. Speriamo di far divertire ancora il pubblico, i campioni ci sono.

La Serie A era più forte di quella attuale?

Mah, era diversa. Probabilmente c'era più qualità prima, ora c'è più fisicità. Io poi sono di parte, ho avuto la fortuna di giocare in Nazionale con tantissimi top e c'era tantissima qualità.

C'è un Kvaratskhelia dell'epoca, o che te lo ricorda per caratteristiche?

Non saprei, Kvara ha fatto benissimo e sono contento sia stato eletto miglior giocatore della Serie A. Lo conosco e si merita tutto quello che sta facendo. Vuole crescere e migliorarsi ancora. Lui è un professionista e deve tanto a Spalletti, ma anche dopo il cambio in panchina darà il meglio di se. Al Napoli tanti campioni hanno fatto bene e meritato lo scudetto, dovranno riconfermarsi ma non è facile anche se le basi ci sono."